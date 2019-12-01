Три лекарственных препарата приравняли к наркотическим

Незарегистрированные в России лекарства для детей поступят в 2020 году Подробнее

Изменения внесены в постановление правительства России «Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ». Соответствующее постановление премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал еще 7 июня. Документ вступил в силу 1 декабря 2019 года.

Перечень запрещенных лекарств пополнится тремя сильнодействующими препаратами — это тапентадол, прегабалин и тропикамид.

Так, за незаконный оборот лекарственных препаратов предусмотрена статья 234 Уголовного кодекса РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта» и ряд других статей. Нарушителям грозит наказание до трех лет лишения свободы.