Три главных симптома затяжного ковида назвали в ВОЗ

Существует более 200 симптомов затяжного коронавируса, но основные три — одышка, когнитивная дисфункция и усталость. Они могут сохраняться от трех до девяти месяцев.

Пациентам с постковидным синдромом нужна помощь специалистов по реабилитации, психологов и социальных работников. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения Джанет Диас.

«Что касается специального лечения, у нас его пока нет. Причина в том, что мы еще не понимаем, почему это происходит», — пояснила представитель организации.

Она добавила, что как только будет найдена причина и механизм развития болезни, можно будет составить специальное лечение.

Ранее пациенты, которые столкнулись с постковидом, попросили Министерство здравоохранения разработать для них стандарт по лечению, написал «Коммерсант». Они направили в ведомство петицию с просьбой о помощи людям с таким диагнозом.