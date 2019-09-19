«Трезвая Россия» назвала сообщение о безопасных дозах алкоголя фейком
Минздрав разрешил мужчинам выпивать по литру пива в деньПодробнее
19 сентября в СМИ появилось сообщение о безопасной дневной дозе, которую рассчитали эксперты Минздрава РФ.
«В статье распространяется позиция „экспертов Минздрава“, но кто эти эксперты — выяснить так не удалось. В личной беседе с руководством ведомства мне подтвердили, что эта информация не соответствует действительности. Любой алкоголь в любых дозах опасен», — подчеркнул Хамзаев.
Ранее СМИ опубликовали мнение экспертов российского здравоохранительного ведомства о том, что женщины могут выпивать каждый день по 200 миллилитров вина, а мужчины — 900 миллилитров пива не беспокоясь о негативных последствиях.
Также в материале содержится рекомендация по частоте возлияний. Эксперты рекомендовали воздерживаться даже от вышеуказанных доз алкоголя два дня в неделю.