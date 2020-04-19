Тревожный чемоданчик. МЧС назвало вещи, необходимые при госпитализации с COVID-19

Как пишет РИА «Новости», в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России сказано, что при ухудшении здоровья лучше при себе иметь заранее заготовленный чемодан с вещами.

«В условиях распространения коронавирусной инфекции следует быть готовыми к ситуации, связанной с внезапным ухудшением состояния здоровья, и по медицинским показаниям — к госпитализации в лечебное заведение», — говорится в сообщении.

Спасатели призвали приготовить страховой полис, чтобы не отнимать время у медиков во время госпитализации, амбулаторную карточку, если она есть. У людей с сопутствующими заболеваниями может быть с собой запас постоянно принимаемых лекарств и антисептик.

Если вас отправят в стационар, возьмите халат, одежду для сна, спортивный костюм, нижнее белье на смену, две пары тапок — тканевые и резиновые.

Кроме того, не забудьте средства личной гигиены:

Зубная щетка и паста.

Мыло.

Влажные салфетки.

Полотенце.

Шампунь.

Туалетная бумага.

При вызове медиков на дом или перед госпитализацией нужно приготовить паспорт или другое удостоверение личности, банковскую карту, мобильный телефон, ноутбук или планшет и зарядку ко всем электронным устройствам.