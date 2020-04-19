    19 апреля 2020, 22:27

    Тревожный чемоданчик. МЧС назвало вещи, необходимые при госпитализации с COVID-19

    Наталья Жуковская

    В МЧС подготовили краткую инструкцию при госпитализации с короавирусом. В список необходимых вещей вошли документы, индивидуальная посуда, резиновые тапочки для душа и прочие предметы первой необходимости.
    Тревожный чемоданчик. МЧС назвало вещи, необходимые при госпитализации с COVID-19

    Как пишет РИА «Новости», в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России сказано, что при ухудшении здоровья лучше при себе иметь заранее заготовленный чемодан с вещами.

    «В условиях распространения коронавирусной инфекции следует быть готовыми к ситуации, связанной с внезапным ухудшением состояния здоровья, и по медицинским показаниям — к госпитализации в лечебное заведение», — говорится в сообщении.

    Спасатели призвали приготовить страховой полис, чтобы не отнимать время у медиков во время госпитализации, амбулаторную карточку, если она есть. У людей с сопутствующими заболеваниями может быть с собой запас постоянно принимаемых лекарств и антисептик.

    Если вас отправят в стационар, возьмите халат, одежду для сна, спортивный костюм, нижнее белье на смену, две пары тапок — тканевые и резиновые.

    Кроме того, не забудьте средства личной гигиены:

    • Зубная щетка и паста.
    • Мыло.
    • Влажные салфетки.
    • Полотенце.
    • Шампунь.
    • Туалетная бумага.

    При вызове медиков на дом или перед госпитализацией нужно приготовить паспорт или другое удостоверение личности, банковскую карту, мобильный телефон, ноутбук или планшет и зарядку ко всем электронным устройствам.