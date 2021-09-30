Третью фазу испытаний «Спутника V» завершили в России

Третья фаза испытаний вакцины «Спутник V» завершена успешна, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, вакцина показала высокие уровни безопасности и эффективности. Слова министра привел Telegram-канал Правительства России.

Клинические исследования третьей фазы проводились среди пациентов старше 60 лет. По мнению министра, перед людьми не должен стоять выбор относительно того, чтобы делать прививку или не делать.

«Стратегия „победить заболеваемость и победить COVID-19“ — это, конечно, только вакцинация», — заметил Михаил Мурашко.

В ходе доклада министра также рассказал, что регионы снабжены запасом вакцин на два месяца вперед, а всего в настоящий момент в России от коронавируса привились более 49 миллионов человек. Из них почти полтора миллиона сделали прививку «Спутник Лайт».

Также уделяется внимание борьбе с гриппом: в регионы доставлено более 33 миллионов доз вакцин, а темпы углубленной диспансеризации за неделю выросли на 35%. Михаил Мурашко добавил, что на дополнительные выплаты медработникам в регионах выделены новые средства.

В России за прошедшие сутки установлен новый рекорд смертности от ковида. Так, 30 сентября в оперативном штабе сообщили о 867 погибших. Это максимум за все время пандемии.