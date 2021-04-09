Третья волна коронавируса в Петербурге возможна уже к концу апреля

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил, что мы отстаем от Евросоюза по заболеваемости коронавирусом примерно на месячный интервал. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

«Прогноз — дело неэффективное. Но давайте смотреть, как складывается ситуация в других странах. Во Франции, Германии, Италии — у них идет третья волна. Я это связываю с тем, что они не успели создать популяционный иммунитет. Мы примерно на месяц отстаем. Поэтому я и призываю успеть создать иммунную прослойку. Цифра почти в 500 тысяч провакцинированных в Петербурге может защитить», — отметил вице-губернатор.

Третья волна может прийти уже к концу апрельского месяца, считает Эргашев. С ним согласен и директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, иммунолог, академик РАН Арег Тотолян. По его словам, будет ли третья волна у нас, зависит от того, провакцинируются ли вовремя Петербуржцы.