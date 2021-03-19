Третья волна коронавируса обрушилась на Евросоюз

Третья по счету волна коронавирусной инфекции захватила Европу. В очередной вспышке винят новые вирусные мутации и плохую кампанию по вакцинации европейского населения.

Суточный прирост числа заболевших COVID-19 в ЕС достиг рекордных показателей с начала февраля. Это привело к возвращению к ограничениям, введению комендантского часа и даже фактического локдауна в некоторых странах, рассказала газета The Guardian.

В Германии фактически признали пришедшую третью волну из-за резкого роста заболеваемости, в Италии ввели жесткие ограничения, вспомнив трагичные события прошлой весны. Ситуация довольно напряженная и в Париже: по словам министра здравоохранения страны, каждые 12 минут в отделение интенсивной терапии попадает еще один житель города.

Рекордные суточные приросты также зафиксированы в Польше, Венгрии и Чехии. Власти Польши объявили национальный локдаун из-за пандемии. Новые ограничения в связи с ростом случаев заражения коронавирусом начнут действовать начиная с 20 марта. Как сообщило агентство Reuters, с таким заявлением выступил министр здравоохранения Анам Недзельский.