Третья российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот до конца февраля

Третья вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот до конца февраля. Препарат разработан центром имени Чумакова.

Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник, 26 января, сообщает газета «Известия».

Он потребовал сделать все, чтобы гражданам не приходилось долго ожидать возможности привиться.

«Важно так организовать процесс, чтобы людям было удобно и не приходилось долго ждать», — сказал премьер.

На прошлой неделе, 20 января, в Минздрав РФ поступили документы на регистрацию цельновирионной инактивированной вакцины от центра имени Чумакова. Известно, что препарат можно хранить при температуре +2…+8 градусов. Вакцина успешно прошла доклинические испытания.

В России создано три препарата от коронавируса по различным технологиям. Сейчас россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин — «Спутником V» или «ЭпиВакКороной».

Массовая вакцинация россиян началась в конце прошлого года. Сначала возможность привиться получили врачи, затем поочередно другие категории населения. С 18 января вакцина доступна всем жителям России.