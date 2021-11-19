Третий подряд рекорд смертности за сутки зафиксировали в России

По данным на 19 ноября, в России зафиксировали 37 156 новых случаев COVID-19 — более 6% из них не имели симптомов заболевания. Таким образом, за все время пандемии в стране выявлено 9 257 068 зараженных, сообщил оперштаб.

За последние сутки полностью вылечились 36 004 россиянина, 1254 человек спасти не удалось. Это новый — уже третий подряд — рекорд смертности. В Москве ежесуточный прирост заразившихся достиг 3371. В Санкт-Петербурге этот показатель на уровне 2714, в Подмосковье — 1777. В Московской области за все время пандемии сделали уже 12 796 619 ПЦР-тестов на коронавирус.

Полную вакцинацию прошли 57 961 578 жителей России. Коллективный иммунитет в стране держится на уровне 49%. В Москве этот показатель выше — 65,5%. Половина россиян, которые были привиты ранее, уже прошли ревакцинацию. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Накануне вышла новая версия рекомендаций Минздрава. В ней указано, что вакцину «Спутник Лайт» целесообразно применять для ревакцинации через шесть месяцев после первой прививки. Вакцинироваться этим препаратом после перенесенного COVID-19 лучше после окончания такого же срока. Но «Спутник Лайт» подойдет и для первичной вакцинации, по словам замминистра здравоохранения Олега Гриднева.