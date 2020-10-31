Второй день подряд в России выявляют свыше 18 тысяч новых случаев коронавируса

За сутки в России выявили 18 140 новых случаев коронавируса. Показатель держится на уровне выше 18 тысяч второй день. Об этом сообщил оперштаб.

За последние 24 часа от последствий заражения новым вирусом умерли 334 человека. Выздоровели 14 854 пациента. Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (+4952 за сутки). На втором месте — Санкт-Петербург (+854). На третьем — Подмосковье (+535). Самая спокойная эпидемическая ситуация на Чукотке. Местные медики со вчерашнего дня зафиксировали два случая заражения.

За все время пандемии в России выявили 1 618 116 случаев COVID-19. Умерли 27 990 человек.

Вторая вспышка коронавируса произошла в мире в сентябре. В России ввели новые ограничения в связи с ухудшением ситуации. с 28 октября в стране действует всеобщий масочный режим.

Московские власти отправили 30% сотрудников компаний и старшеклассников на удаленку, запретили общепиту и развлекательным заведениям работать по ночам и организовали систему чекинов на входах в столичные бары. Пропускной режим в городе пока вводить не собираются, пишет «Газета.ru».