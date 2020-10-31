Второй день подряд в России выявляют свыше 18 тысяч новых случаев коронавируса
За последние 24 часа от последствий заражения новым вирусом умерли 334 человека. Выздоровели 14 854 пациента. Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (+4952 за сутки). На втором месте — Санкт-Петербург (+854). На третьем — Подмосковье (+535). Самая спокойная эпидемическая ситуация на Чукотке. Местные медики со вчерашнего дня зафиксировали два случая заражения.
За все время пандемии в России выявили 1 618 116 случаев COVID-19. Умерли 27 990 человек.
Вторая вспышка коронавируса произошла в мире в сентябре. В России ввели новые ограничения в связи с ухудшением ситуации. с 28 октября в стране действует всеобщий масочный режим.
Московские власти отправили 30% сотрудников компаний и старшеклассников на удаленку, запретили общепиту и развлекательным заведениям работать по ночам и организовали систему чекинов на входах в столичные бары. Пропускной режим в городе пока вводить не собираются, пишет «Газета.ru».