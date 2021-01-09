Третий день подряд в России выявляют меньше 24 тысяч случаев коронавируса

Еще 23 309 положительных результатов на коронавирус получили в России за последние сутки. Этот показатель не превышает 24 тысячи уже третий день подряд.

«За последние сутки в России выявлено 23 309 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11,8% не имели клинических проявлений болезни», — сообщил столичный оперштаб.

В предыдущий раз, 8 января, медики зафиксировали 23 652 новых случая инфицирования. Днем ранее речь шла о 23 541 новом случае заболевания. Уже третий день подряд количество зараженных не превышает отметку в 24 тысячи человек.

Сейчас большинство новых случаев приходится на Москву — 4900. Затем следует Петербург — 3006, а также Подмосковье — 1184, Нижегородская область — 443 и Ростовская область - 395.

Врачи зафиксировали за сутки 470 летальных исходов. Полностью выздоровели от ковида 23 680 человек. Всего за все время пандемии в России выявили 3 379 103 случая коронавируса во всех регионах страны. Вылечить удалось 2 754 809 человек, а скончался после заражения 61 381 пациент.