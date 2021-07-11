Третий день подряд в России выявлено свыше 25 тысяч случаев ковида

За сутки в России выявили 25 033 новых случая коронавируса. Этот показатель превышает 25 тысяч уже третий день подряд. За все время пандемии медики зафиксировали 5 783 333 случая заражения SARS-CoV-2. Об этом сообщил оперштаб.

Со вчерашнего дня от ковида умерли 749 человек. Всего болезнь унесла 143 002 жизни. Выздоровели за 24 часа 17 382 пациента, с марта прошлого года — 5 200 219. Ситуация с коронавирусом по-прежнему напряженная в Москве (+5410 новых случаев заболевания), Московской области (+2511) и Санкт-Петербурге (+2007).

Эпидемическая обстановка в России резко ухудшилась в начале лета после пятимесячного затишья. Региональные власти ввели новые ковидные ограничения. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцинацию от коронавируса должны пройти все россияне. Пресс-секретарь Дмитрий Песков поддержал эту идею, но назвал ее трудновыполнимой.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что распространение коронавируса в городе замедлилось. По его словам, мегаполис преодолел пик заболеваемости COVID-19.