Третий день подряд в России выявили более 28 тысяч новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки медики выявили 28 209 новых случаев заражения коронавирусом. Количество зараженных уже третьи сутки подряд держится на уровне 28 тысяч. Выздоровели за последние 24 часа 26 109 человек, это на 16 человек больше, чем вчера. Умерли — 585, на 26 человек меньше.

Информация появилась на сайте оперштаба. Всего за время пандемии коронавирусом заразились 2 819 429 россиян, выздоровели — 2 254 742, скончались — 50 347. С весны медики провели 85,4 миллиона ПЦР-тестов.

По количеству зараженных в стране продолжает лидировать Москва. За сутки там выявили 6459 новых случаев. Выздоровели за это время 5925 пациента и погибли 74. Следом идет Санкт-Петербург. По данным на 19 декабря, в городе новый вирус нашли у 3754 горожан, выписались из больницы — 3025, умерли — 75.

Московская область замыкает тройку регионов, где выявили наибольшее число случаев COVID-19. За минувшие 24 часа врачи зафиксировали 1514 новых случаев. Справились с болезнью — 1085, скончались — 33. Меньше всего заражений в Ненецком автономной округе — два человека и ни одной смерти.