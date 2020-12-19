Третий день подряд в России выявили более 28 тысяч новых случаев коронавируса
Информация появилась на сайте оперштаба. Всего за время пандемии коронавирусом заразились 2 819 429 россиян, выздоровели — 2 254 742, скончались — 50 347. С весны медики провели 85,4 миллиона ПЦР-тестов.
По количеству зараженных в стране продолжает лидировать Москва. За сутки там выявили 6459 новых случаев. Выздоровели за это время 5925 пациента и погибли 74. Следом идет Санкт-Петербург. По данным на 19 декабря, в городе новый вирус нашли у 3754 горожан, выписались из больницы — 3025, умерли — 75.
Московская область замыкает тройку регионов, где выявили наибольшее число случаев COVID-19. За минувшие 24 часа врачи зафиксировали 1514 новых случаев. Справились с болезнью — 1085, скончались — 33. Меньше всего заражений в Ненецком автономной округе — два человека и ни одной смерти.