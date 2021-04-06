В России не будет третьей волны коронавируса, однако определенные ограничения будут сохраняться. С таким прогнозом выступил врач-инфекционист Николай Малышев. Об этом сообщило РИА «Новости».

Малышев указал, что роста заболеваемости ковидом в России не ожидается. По его словам, в последние недели цифры статистики в стране достаточно стабильные.

«Самое главное известие, которое мы ждем, — это продолжение снижения заболеваемости. И вот в настоящее время заболеваемость, она держится на постоянных цифрах», — отметил специалист.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что в России зафиксировано уже 103 случая заражения британским штаммом коронавируса и 10 случаев южноафриканской мутации.

Вирусолог Александр Бутенко ранее сообщил, что пока нет данных о том, чтобы изменения, которые произошли в результате мутаций, могли повлиять на эффективность вакцин от коронавируса.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается стабильной. По его словам, это наблюдается уже несколько недель подряд. Между тем в ряде стран Америки, Европы и Азии, где выявляют рекордное число заболевших, уже начали предупреждать жителей о грядущей третьей волне ковида.