Треть россиян привилась от гриппа

Вакцинация от гриппа: вся правда о прививках Подробнее

За счет федерального бюджета иммунизацию прошли 38,5 миллиона человек, из которых 12 миллионов — это дети, а 26,5 миллиона — взрослые. За счет других источников финансирования прививки получили 4,8 миллиона человек, из них за счет работодателей более 3,7 миллиона жителей страны.

Общая эпидемиологическая ситуация в России спокойная. С 21 по 27 октября специалисты Роспотребнадзора зафиксировали низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Прививки от гриппа ставят всем людям, начиная с полугодовалых младенцев. Пройти иммунизацию лучше всего в октябре–ноябре, чтобы дать иммунитету сформировать защиту от вируса. Вакцина действует один год. Это связано с тем, что вирус гриппа постоянно мутирует, а значит и противостоять ему нужно каждый раз по-новому.

Поставить прививку можно в любой поликлинике после осмотра у терапевта или в мобильных передвижных пунктах, которые расположены около торговых центров, станций метро и пригородных электричек