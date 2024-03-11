Здоровье 11 марта 2024, 14:09 Тренер Волынкина: упражнения на пресс не уберут «пивной живот»

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Многие считают, что благодаря выполнению упражнений на пресс удастся эффективно избавиться от «пивного живота». Но это заблуждение, сообщила спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина в беседе с News.ru.

По словам эксперта, от висцерального жира, который окружает внутренние органы, очень сложно избавиться. Одни только упражнения на пресс не помогут, важно подключать правильное питание и качественный сон.

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«Помимо упражнений нужно соблюдать режим питания: увеличить белок и снизить углеводы, и продолжительность сна семь-восемь часов в сутки. Это немаловажно», — отметила тренер.