Здоровье 25 апреля 2023, 13:32 Тренер Волынкина рассказала, что отжимания и планка являются идеальными упражнениями для тренировок на улице

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Такие упражнения, как отжимания, приседания и планка, являются идеальными для поддержания физической формы. Их с легкостью можно выполнять, тренируясь на свежем воздухе. Об этом NEWS.ru сообщила спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина.

Для выполнения отжиманий достаточно иметь скамью или ступеньки.

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«Приседания важно выполнять, чтобы не нанести травму. Ноги должны быть на ширине плеч, спина ровная, голова смотрит вперед. Присед выполняется, не отрывая пятки от пола и обязательно садясь, как будто на стул», — добавила тренер.

При выполнении планки важно следить за поясницей и прессом. Ее можно выполнять как на полу, так и с использованием скамьи. Это упражнение, по словам Волынкиной, отлично укрепляет все мышцы тела.