Здоровье 05 марта 2024, 18:15 Тренер Волынкина рассказала, что многосоставные упражнения в сочетании с режимом питания избавят от «пивного живота»

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Спортивный тренер, диетолог Мария Волынкина в разговоре с журналистами NEWS.ru посоветовала россиянам, которые мечтают избавиться от «пивного живота», обратить внимание на многосоставные упражнения.

По ее словам, речь идет о приседаниях, становой тяге, выпадах, жиме лежа, отжиманиях и планке. В многосоставных упражнениях задействованы сразу несколько групп мышц и суставов.

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«Это требует от тела много энергии, а значит, больше сжигается калорий, плюс повышается выносливость, усиливается сила и мощность», — добавила Волынкина.

Помимо спорта, важно вести активный образ жизни, больше ходить и следить за режимом питания, отметила тренер.