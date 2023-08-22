Здоровье 22 августа 2023, 17:48 Тренер Волынкина: постановка цели позволит не потерять мотивацию во время занятий спортом

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Постановка перед собой четких целей позволит человеку не потерять мотивацию в процессе тренировок. Об этом сообщила спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина в беседе с News.ru.

По словам специалиста, мотивацию не способны поддержать совместные занятия спортом с партнером, определенный музыкальный плейлист или же составление графика тренировок.

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Прежде чем приступить к занятиям физической активностью, тренер посоветовала поставить перед собой цель, используя ассоциативный ряд.