Здоровье 19 июня 2023, 15:31 Тренер Волынкина посоветовала тренироваться на улице при температуре не выше 30 градусов

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Тренироваться на свежем воздухе полезно, но только в том случае, если на улице не слишком жарко. Об этом News.ru рассказала спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина.

При жаре слишком повышается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Организм перегревается, не успевает охлаждаться, что может привести в неприятным последствиям,

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«Комфортной температурой для занятий летом на свежем воздухе считается до +30 градусов. Дальше в дело вмешиваются индивидуальные особенности организма: кому-то комфортно бегать в +25, но что касается температуры, она не должна превышать 30 градусов», — объяснила Мария Волынкина.

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