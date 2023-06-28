28 июня 2023, 15:32
Тренер Волынкина посоветовала снизить число потребляемых суточных килокалорий для ускорения метаболизма
Для того, чтобы ускорить метаболизм, следует понизить число потребляемых килокалорий в сутки. Об этом изданию NEWS.ru сообщила спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина.
Специалист добавила, что замедляться метаболизм начинает после 25 лет. В среднем, это происходит на 2% каждые 10 лет.
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Человек, который хочет всегда выглядеть спортивным и подтянутым, должен не только заниматься спортом, но и следить за чистотой своего питания, добавила тренер.
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