Здоровье 28 июня 2023, 15:32 Тренер Волынкина посоветовала снизить число потребляемых суточных килокалорий для ускорения метаболизма

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Для того, чтобы ускорить метаболизм, следует понизить число потребляемых килокалорий в сутки. Об этом изданию NEWS.ru сообщила спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина.

Специалист добавила, что замедляться метаболизм начинает после 25 лет. В среднем, это происходит на 2% каждые 10 лет.

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Человек, который хочет всегда выглядеть спортивным и подтянутым, должен не только заниматься спортом, но и следить за чистотой своего питания, добавила тренер.