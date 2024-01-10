Здоровье 10 января 2024, 13:47 Тренер Волынкина порекомендовала россиянам выбирать спокойные физические нагрузки в зале после праздников

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Тренер Мария Волынкина в разговоре с изданием NEWS.ru посоветовала россиянам, которые отдыхали после праздников длительное время и не посещали спортзал, начинать тренировки со спокойных занятий.

Чтобы не возникло травм, перед занятиями следует провести хорошую разминку.

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«После тренировки нужно делать заминку — легкую растяжку, направленную на успокоение мышц после физической нагрузки. Здесь важен принцип постепенности, около двух недель потребуется», — сказала она.

Организм захочет продолжать занятия в зале после трех качественных тренировок, добавила специалист.