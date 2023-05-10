10 мая 2023, 16:27
Тренер Трескова: стакан горячей воды натощак поможет утром взбодриться
Взбодриться, улучшить настроение и сохранить красоту поможет стакан горячей воды по утрам. Об этом сообщила тренер по естественному омоложению Надежда Трескова в беседе с «ФедералПресс».
По словам специалиста, жидкость способствует вырабатыванию желчи и восполняет дефициты. Также горячая вода насыщает внутренние органы кислородом, это помогает человеку ощущать бодрость и прилив сил.
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Для того, чтобы задать хорошее настроение на весь день, тренер посоветовала по утрам делать упражнение для осанки под любимую музыку.
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