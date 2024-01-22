Здоровье 22 января 2024, 15:45 Тренер Сулим: скручивания и приседания помогут избавиться от жира на животе

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Сбросить лишние килограммы и избавиться от жира на животе помогут определенные упражнения, в том числе скручивания и приседания. Об этом сообщила фитнес-тренер Александра Сулим в беседе с Life.

По словам эксперта, также в борьбе с лишним весом будут эффективны выпады с утяжелением, планка в различных вариациях и берпи. Для достижения желаемого результата тренировки стоит дополнить диетой с употреблением постных сортов мяса, овощей и рыбы.

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Кроме того, тренер посоветовала вести подсчет калорий, сократить размер порций и избегать ночных перекусов.