22 января 2024, 15:45
Тренер Сулим: скручивания и приседания помогут избавиться от жира на животе
Сбросить лишние килограммы и избавиться от жира на животе помогут определенные упражнения, в том числе скручивания и приседания. Об этом сообщила фитнес-тренер Александра Сулим в беседе с Life.
По словам эксперта, также в борьбе с лишним весом будут эффективны выпады с утяжелением, планка в различных вариациях и берпи. Для достижения желаемого результата тренировки стоит дополнить диетой с употреблением постных сортов мяса, овощей и рыбы.
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Кроме того, тренер посоветовала вести подсчет калорий, сократить размер порций и избегать ночных перекусов.
Диеты
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