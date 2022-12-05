Здоровье 05 декабря 2022, 12:40 Тренер Серебрякова рассказала, как быстро похудеть к новогодним праздникам Тренер Серебрякова: необходимо считать калории, но не садиться на жесткие диеты Unsplash

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Координатор групповых программ сети фитнес-клубов Юлия Серебрякова в разгворе с изданием Pravda.Ru рассказала, какие методы помогут быстро избавиться от лишних килограммов к новогодним праздникам.

По словам специалиста, для эффективного похудения необходимо считать съеденные калории, однако ни в коем случае не садиться на жесткие диеты.

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«Не стоит резко садиться на жесткие диеты, это приводит к стрессу, последующему срыву и чувству вины, как результат — заеданию. 0,5-1 килограмм в неделю — это тот вес, который получится сбросить вполне комфортным образом», — процитировали «Известия» тренера.

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Серебрякова отметила, что необходимо составлять график приема пищи и физических нагрузок на неделю вперед, а затем постепенно увеличивать число тренировок. Можно включить в ежедневные дела езду на велосипеде, прогулки на свежем воздухе, плавание и танцы.

«Велосипед, быстрая ходьба, плавание, эллиптический тренажер, танцы. Любите лыжи или коньки — тоже здорово!» — резюмировала специалист.