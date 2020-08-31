Тренер рассказал, как школьникам укрепить спину

По данным «Вечерней Москвы», Карякина отметила, что отлично работают упражнение под названием «супермэн» и «планка».

«Для первого упражнения нужно лечь лицом в пол, вытянуть руки вперед, а ноги назад по углам коврика. Смотреть нужно обязательно в пол, не перегибая шею и не поднимая голову. И в таком положении слегка отрывать от пола одновременно руки и ноги», — рассказала тренер.

Она уточнила, что лучшего всего повторять упражнение 10 раз по три подхода.