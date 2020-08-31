Тренер рассказал, как школьникам укрепить спину
Тренер по бодибилдингу Елена Карякина рассказала, с помощью каких упражнений лучше всего укреплять спину школьникам, чтобы она не болела после долгого сидения за партой. Об этом сообщило ИА Nation News.
По данным «Вечерней Москвы», Карякина отметила, что отлично работают упражнение под названием «супермэн» и «планка».
«Для первого упражнения нужно лечь лицом в пол, вытянуть руки вперед, а ноги назад по углам коврика. Смотреть нужно обязательно в пол, не перегибая шею и не поднимая голову. И в таком положении слегка отрывать от пола одновременно руки и ноги», — рассказала тренер.
Она уточнила, что лучшего всего повторять упражнение 10 раз по три подхода.