Тренер рассказал, как правильно заниматься спортом в жару

Персональный тренер, фитнес-эксперт Анатолий Горячев рассказал об особенностях занятий спортом в жару. Видеоэфир со специалистом опубликовал сайт Pravda.Ru.

В такие дни нужно особенно аккуратно нужно подходить к занятиям спортом. Важно учитывать все составляющие: правильное время, место, одежду, количество выпитой жидкости и распределение нагрузки.

По словам фитнес-тренера, жара и спорт все-таки совместимы, но нужно понимать, что под открытым солнцем заниматься нежелательно. Перенести свои тренировки следует на утренние время, либо же на вечер, чтобы не находиться под палящими лучами. Одежда при этом должна быть легкой, но полностью покрывать кожу, чтобы не получить ожогов.

Жара — это экстремальная нагрузка на организм даже без проведения тренировок. Во время повышения температуры воздуха человеческое тело активнее перегревается, а также активнее теряет жидкость, поэтому нужно учесть эти факторы и заранее продумать запланированную тренировку.

Спортсмен должен запастись определенным объемом воды. В жару на один килограмм веса необходимо потреблять 40 миллилитров жидкости. В любом магазине спортивного питания также можно приобрести изотонические напитки, они отлично справляются с жаждой и восполняют запас электролитов.

При жарких температурах, по словам тренера, лучше избегать жирных продуктов, которые способы давать дополнительную нагрузку на организм. Избыток соли в такой еде приведет к повышению давления и негативно скажется на работе сердца.

Из тренировок в летнее время лучше всего выбирать бассейн, фитнес в парке, пробежки, йогу и пилатес. Если же хочется нарастить мышечную массу, лучше заниматься с железом в спортивных залах под кондиционерами.

Специалист отметил, что для большего жиросжигания не нужно прибегать к обматыванию тела пищевыми пленками или толстой одежде. Такими способами можно нанести вред внутренним органам, которые и так в жару работают активнее. Самый верный способ сбросить лишний жир — создать дефицит калорий и увеличить свою активность. Фитнес-тренер заверил, что все это простая математика, которая проверена годами.