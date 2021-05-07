Тренер рассказал, как быстро худеть в домашних условиях

Значительно ускорить процесс похудения возможно благодаря сжиганию энергии, которое происходит за счет выработки тепла. Так считает тренер из Лос-Анджелеса Джон Фокс, написал сайт kp.ru.

Для этого нужно постоянно подвергать себя воздействию низких температур: принимать прохладный душ, открывать окна, спать в заранее проветренной комнате. Главное, пользоваться этими способами, если нет проблем со здоровьем и противопоказаний врача.

Также употребление острой пищи поможет выработать больше тепла. Поэтому тренер советует есть кусочек холодного мяса, посыпанного кайенским перцем непосредственно перед холодным душем.

Кроме того, важно потреблять меньше калорий. Как минимум в течение первого месяца нужно тщательно отслеживать калории и БЖУ — соотношение белков, жиров и углеводов. Для простоты процесса можно воспользоваться онлайн-калькулятором или мобильными приложениями, которые покажут общие ежедневные затраты энергии. Помимо этого, стоит исключить сахар и жидкие калории — соки, сладкие чай и кофе. Обычно люди не считают такие продукты за еду, но это зря, заявил Фокс.

Скрытые сахара содержатся во фруктах, соусах и приправах, «здоровых» продуктах — мюсли, протеиновых батончиках. Важно пить много воды, добавило ИА Nation News.