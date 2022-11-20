Здоровье 20 ноября 2022, 07:45 Тренер посоветовала для бега в осенне-зимний период одеваться так, чтобы было чуть прохладно Тренер Студеникина: перед бегом на улице надо обязательно сделать растяжку, можно дома Unsplash

Читать 360tv в

Для бега на улице в осенне-зимний период надо одеваться так, чтобы были немного прохладно. Также перед началом необходима растяжка. Об этом RT рассказала тренер Наталья Студеникина.

«Одевайтесь по погоде и типу тренировки. Если запланирована пробежка, то при выходе из дома на улицу вам должно быть прохладно. Если надеть много слоев одежды, пробежка превратится в баню или же придется наматывать на пояс много вещей», — рассказала она.

Реклама

Студеникина также призвала уделить внимание динамической растяжке и суставной разминке. Тренировка без разогрева мышц может привести к травмам.

Реклама

В первые полчаса после физической нагрузки иммунитет ослаблен, поэтому так же важно поберечь себя после тренировки.

Ранее спортивный тренер Денис Помазной заявил, что перед тем, как выйти тренироваться на улицу в холодную погоду, следует сделать разминку в помещении. Делать ее нужно с той целью, чтобы организм немного разогрелся.