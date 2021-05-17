Тренер посоветовал умеренно употреблять энергетики

Тренер-реабилитолог Александр Кожевников объяснил сайту телеканала «Звезда», что в большинстве энергетических напитков содержится смесь глюкозы и фруктозы, которые не наносят вред при умеренном употреблении.

По словам специалиста, глюкоза усваивается организмом быстрее, а фруктоза — чуть медленнее. В усвоении они достаточно легкие.

«Соответственно, дает выброс энергетический и человеку проще заниматься, тренироваться», — заметил Кожевников.

Он добавил, что человек чувствует эффект от энергетических напитков, если он продуктивно и активно занимается спортом. Тренер порекомендовал худеющим людям включить энергетические напитки в свой рацион. Например, в день 500 миллилитров, но при условии, если в дневную норму употребления калорий эта порция укладывается.

В начале мая уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила запретить продажу энергетиков несовершеннолетним. Она предупредила, что их употребление может закончиться гастритом, язвой, появлением аритмии, диареи, а также нарушениями работы сердечно-сосудистой системы и спутанностью сознания.