Здоровье 21 декабря 2023, 18:22 Тренер Пономарев посоветовал заказать персональный план занятий для эффективного похудения

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В борьбе с лишним весом наиболее эффективны будут занятия с тренером, однако при отсутствии финансовой возможности отличным вариантом станет персональный план тренировок. Об этом сообщил тренер Георгий Пономарев «Псковской ленте новостей».

По словам эксперта, по такой составленной программе заниматься можно будет в абсолютно в любом месте. План занятий даст человеку, желающему привести себя в форму, набор реально работающих упражнений, сообщил «ФедералПресс».

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«Например, моя фитнес-программа включает восемь недель тренировок, плюс персональное занятие с тренером — со мной», — отметил Пономарев.