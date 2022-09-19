Тренер Помазной рассказал, почему не стоит увлекаться фастфудом в осенний период | 360°

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Тренер Помазной рассказал, почему не стоит увлекаться фастфудом в осенний период

Тренер Помазной: осенью важно употреблять большое количество витаминов, а не углеводов

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Тренер, руководитель спортивного проекта «Отряд красных панам» Денис Помазной заявил, что осенью и зимой в первую очередь нужно налегать на витамины, а не на быстрые углеводы, к которым относится фастфуд. Об этом написало РИАМО.

Постоянное употребление такой пищи вызывает привыкание, добавил эксперт.

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«Фастфуд вреден, потому что он очень калориен за счет быстрых углеводов. Поэтому в осенне-зимний период очень важно употреблять большое количество витаминов. Необходимо, чтобы было гармонизированное питание», — сообщил Помазной.

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Тренер отметил, что фастфуд не только способен нанести вред здоровью, но и является очень дорогим удовольствием.

«Различные бургеры и картошечка материализуются порой в очень большую сумму. Кусок мяса или пакет фруктов иногда будут стоить в разы меньше, чем поднос дневного или вечернего перекуса в кафе быстрого питания», — заключил Помазной.

Питание

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