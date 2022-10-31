Тренер Помазной рассказал о правилах безопасности при занятиях на уличных тренажерах | 360°

Здоровье 31 октября 2022, 21:54 Тренер Помазной рассказал о правилах безопасности при занятиях на уличных тренажерах

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Тренер Денис Помазной рассказал, что перед занятиями на уличных тренажерах следует убедиться в их исправности. Об этом сообщило РИАМО.

По данным телеканала «Царьград», также стоит с осторожностью подходить к тренировкам, если на улице мороз, так как в холодную погоду тренажеры становятся скользкими.

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«Надо ориентироваться на собственный комфорт. Если комфортнее заниматься в зале, то лучше уйти туда», — подчеркнул Помазной.

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Также он добавил, что важно выбирать правильную одежду и обувь, чтобы не простудиться.