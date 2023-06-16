Здоровье 16 июня 2023, 16:06 Тренер по омоложению Трескова: отложение жира на животе является показателем нормальной работы организма

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Тренер по естественному омоложению Надежда Трескова в разговоре с «Народными новостями» объяснила, почему не стоит гнаться за образом идеальной женщины, добавив, что в разные времена существовали свои стандарты красоты.

По словам специалиста, ученые давно доказали, что полностью симметричных лиц не существует.

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«Активное внедрение технологий позволило составлять композиционные портреты из двух совмещенных правых или левых половин лица. И они были куда менее привлекательны, чем оригинальные портреты», — отметила тренер.

Что же касается фигуры, то небольшое отложение жира на животе является нормальным функционированием женского организма. Однако плюс 20 килограммов, конечно же, не сделают женщину красивее, добавила медик.