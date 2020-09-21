Тренер по йоге оценила возможность похудеть после 10-километровой прогулки
Она объяснила, что тело человека поддерживает ту форму, которая образуется в результате образа жизни. Если пытаться изменить что-либо путем одноразового действия, успех будет временным, пишет ИА Nation News.
Николаева уточнила, что пройдя 10 километров можно сбросить около одного килограмма за счет выведения пота и мочи. На следующий день вес вернется. Серьезных изменений в теле можно добиться, если такие прогулки станут ежедневными. Эксперт отметила, что сначала человек избавляется от лишней жидкости. Жиры уходят в последнюю очередь.
Когда человек регулярно занимается физическими нагрузками, растет его мышечная масса. В итоге жир сменяется на мышцами, а снижение веса в целом не будет очень заметным. Вместе с тем фигура станет более подтянутой. Так, «дряблые бока» исчезнут, но появятся красивые бедра. Николаева заключила, что при коррекции фигуры, не стоит делать упор на снижении массы тела.