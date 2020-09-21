Тренер по йоге оценила возможность похудеть после 10-километровой прогулки

Тренер по йоге Мария Николаева рассказала, можно ли похудеть, если пройти за раз 10 километров. По ее словам, такой способ принесет результат, однако он будет кратковременным.

Она объяснила, что тело человека поддерживает ту форму, которая образуется в результате образа жизни. Если пытаться изменить что-либо путем одноразового действия, успех будет временным, пишет ИА Nation News.

Николаева уточнила, что пройдя 10 километров можно сбросить около одного килограмма за счет выведения пота и мочи. На следующий день вес вернется. Серьезных изменений в теле можно добиться, если такие прогулки станут ежедневными. Эксперт отметила, что сначала человек избавляется от лишней жидкости. Жиры уходят в последнюю очередь.

Когда человек регулярно занимается физическими нагрузками, растет его мышечная масса. В итоге жир сменяется на мышцами, а снижение веса в целом не будет очень заметным. Вместе с тем фигура станет более подтянутой. Так, «дряблые бока» исчезнут, но появятся красивые бедра. Николаева заключила, что при коррекции фигуры, не стоит делать упор на снижении массы тела.