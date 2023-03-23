Здоровье 23 марта 2023, 12:10 Тренер по фитнесу Полина Новикова рассказала о лучших закусках к пиву, не приносящих вред фигуре

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Пить пиво и иметь хорошую фигуру возможно, но при условии постоянных занятий спортом и ряда ограничений. Об этом Pravda.Ru рассказала health-coach и тренер по фитнесу Полина Новикова.

По ее словам, в одной кружке пива содержится около 250 калорий, то есть не критичное количество для человека с нормальной физической нагрузкой. Да и сам по себе напиток не провоцирует набор веса. Проблема кроется в чрезмерном потреблении и очень калорийных закусках. Таким образом, за один вечер с пенным иногда набирается уже до двух тысяч калорий.

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Поэтому очень важно не злоупотреблять напитком и выпивать, в идеале, одну кружку, причем с правильной закуской.

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«Лучше всего подойдет мясо и морепродукты без кляра. Например, карпаччо, вареные креветки, вяленое мясо», — сказала Полина Новикова.

Она добавила, что на отработку одной кружки пива уйдет 20 минут силовой тренировки или 10 минут— кардио.

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