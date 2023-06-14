14 июня 2023, 16:26
Тренер по фитнесу Медведева сообщила, что в день можно съедать любое количество яиц
Тренер по фитнесу, выступающая спортсменка в категории фитнес-бикини Анастасия Медведева в разговоре с изданием Pravda.Ru развеяла популярные мифы и яйцах. По ее словам, их можно есть столько, сколько хочется.
«Яиц можно есть сколько угодно. В них много белка и жиров, которые необходимы нашему организму», — сказала специалист.
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Утверждение врачей о том, что яйца повышают холестерин, является неверным. Многие исследования давно подтвердили, что холестерин в яйцах и в нашей крови не влияют друг на друга, подчеркнула Медведева.
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