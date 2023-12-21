Здоровье 21 декабря 2023, 12:29 Тренер по естественному омоложению Трескова: отказ от шапки грозит выпадением волос

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Отказ от ношения шапки зимой приводит к сужению кровеносных сосудов, что вызывает повышенное выпадение волос. Об этом рассказала тренер по естественному омоложению Надежда Трескова, сообщил «ФедералПресс».

По словам эксперта, теплый головной убор считается основой зимнего ухода за волосами. Их также необходимо прятать под одежду, чтобы предотвратить излишнее пересушивание от холодного ветра.

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Кроме того, Трескова посоветовала не выходить на мороз сразу после использования фена или стайлера и пользоваться дополнительными средствами ухода за волосами.