Здоровье 27 ноября 2023, 18:10 Тренер по биохакингу Хусаинова: перекатывание мяча стопами улучшит кровообращение в ногах

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Улучшить кровообращение в ногах и справиться с покалыванием, онемением и судорогами помогут специальные упражнения. Подробнее об этом рассказала health-коуч, тренер по биохакингу Галина Хусаинова в беседе с Pravda.Ru.

Эксперт посоветовала стопами перекатывать теннисный мяч или мяч с шипами разной плотности для улучшения работы подошвенных артерий. Также избавиться от дискомфорта в ногах поможет упражнение «велосипед» из положения лежа на спине.

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Кроме того, согреть ноги и усилить микроциркуляцию стоп могут шерстяные носки и контрастный душ, отметила Хусаинова.