facebook_pixel
    29 июня 2022, 13:45

    Тренер-нутрициолог Новикова назвала противопоказания к массажу

    Полина Гребенщикова

    Массаж может приносить большую пользу организму, но при некоторых состояниях и болезнях он противопоказан. Кому нельзя делать массаж, NEWS.ru рассказала тренер-нутрициолог Елена Новикова.

    Массаж нельзя делать людям с грыжей позвоночника в острой форме, если в области грыжи уже имеются болевые ощущения. В подобных случаях нужно обращаться к врачу для лечения.

    «От массажа лучше отказаться гражданам с острой сердечной недостаточностью, кожными заболеваниями, воспалительными процессами, открытыми ранами и онкологией», — добавила Новикова.