Тренер-нутрициолог Новикова назвала противопоказания к массажу

Массаж может приносить большую пользу организму, но при некоторых состояниях и болезнях он противопоказан. Кому нельзя делать массаж, NEWS.ru рассказала тренер-нутрициолог Елена Новикова.

Массаж нельзя делать людям с грыжей позвоночника в острой форме, если в области грыжи уже имеются болевые ощущения. В подобных случаях нужно обращаться к врачу для лечения.

«От массажа лучше отказаться гражданам с острой сердечной недостаточностью, кожными заболеваниями, воспалительными процессами, открытыми ранами и онкологией», — добавила Новикова.