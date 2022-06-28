Тренер-нутрициолог Елена Новикова рассказала о пользе массажа при грыже позвоночника

Массаж хорошо помогает при грыже позвоночника, эффект заметен уже после первой процедуры. Таким мнением с NEWS.ru поделилась персональный тренер-нутрициолог Елена Новикова.

«Массаж снимает мышечные спазмы, расслабляет, уменьшает ощущение усталости. При грыже процедура улучшает кровоснабжение, повышая эффективность консервативной терапии, соответственно, и восстановление тканей. Массаж также улучшает питание межпозвоночных дисков и обеспечивает выведение молочной кислоты, являющейся причиной появления мышечной боли. К тому же правильно проведенная процедура может замедлить дальнейшее развитие грыжи», — сказала Новикова.

При этом она подчеркнула, что если грыжа уже достигла «острой» формы, массаж, наоборот, категорически противопоказан, так как может только ухудшить ситуацию.