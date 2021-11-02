Тренер назвал упражнения, которые помогут быстро похудеть

Фитнес-тренер, чемпион мира и рекордсмен России по жиму лежа, блогер Евгений Шилин озвучил программу, которая поможет сбросить лишний вес к Новому году. По его словам, достаточно будет выполнять круговую тренировку, состоящую из семи видов упражнений, передала «Вечерняя Москва».

Тренер включил в свою «чудо-программу» жим гантелей стоя, тягу гантелей к поясу стоя в наклоне, румынскую тягу с гантелями, приседания с гантелью, сгибания рук стоя с гантелями, отжимания от пола и планку на локтях. Все эти упражнения надо выполнять два раза в неделю по 15–20 повторений. Планку стоит начинать с 35–40 секунд.

«Первые результаты появятся через две–три недели при условии неизменного питания. Если вы потребляете норму калорий, ваш вес не меняется, то за счет дополнительной активности вы создаете дефицит — организм начинает худеть. В целом разделяю взгляд: „Ты — то, что ты ешь“. Поэтому многое будет зависеть от вашего текущего рациона. Если получаете все необходимые микронутриенты, то менять питание не нужно. Правда, как показывает практика опроса людей на консультациях, среднестатистический ежедневный рацион жителя мегаполиса нуждается в корректировке», — заключил специалист.