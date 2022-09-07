Тренер Нагулин заявил, что занятия спортом осенью особенно эффективны | 360°

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Тренер Нагулин заявил, что занятия спортом осенью особенно эффективны

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Тренер по самбо и дзюдо Дмитрий Нагулин рассказал, что спорт осенью особенно полезен для организма. Об этом сообщило РИАМО.

Он пояснил, что в это время года прохладнее, чем летом, солнце светит менее активно, поэтому тренироваться проще. Кроме того, за лето организм восстанавливает силы, соответственно, их хватает для эффективных занятий. Моральная готовность к физическим нагрузкам также максимальна именно осенью, считает тренер.

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«Неслучайно именно в это время начинаются новые сезоны в театре и на телевидении, проводятся наборы на различные тренинги», — заключил Нагулин.

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