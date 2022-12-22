Здоровье 22 декабря 2022, 21:35 Тренер Нагулин рассказал об опасности тренировок в новогодние праздники

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Фитнес-тренер Дмитрий Нагулин рассказал, что тренировки в период праздничных застолий могут навредить организму. Об этом сообщило РИАМО.

«Ежедневные тяжелые тренировки на фоне праздничных застолий и алкогольных излишеств не сделают тебя сильнее и выносливее», — уточнил Нагулин.

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Он пояснил, что это небезопасно для сердца и печени. Причем последствия могут быть совершенно разные, начиная с небольших недомоганий и заканчивая инсультами, сообщил сайт kp.ru.

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