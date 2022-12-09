Здоровье 09 декабря 2022, 16:05 Тренер Нагулин рассказал, как не поправиться во время каникул Тренер Нагулин посоветовал заниматься спортом, чтобы не набрать вес зимой

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Зимой из-за обилия праздников многие люди сталкиваются с проблемой лишнего веса. Фитнес-тренер, старший тренер спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Дмитрий Нагулин рассказал, как не поправиться в новогодний период. Об этом сообщило РИАМО.

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Эксперт пояснил, что даже зимой не стоит забывать о легких физических нагрузках. Они помогут поддержать свой вес в норме, а также укрепить мышцы. Кроме того, спорт поможет значительно улучшить самочувствие. По словам Нагулина, заниматься стоит каждые 2-3 дня. Он подчеркнул, что лучше всего чередовать нагрузки малой и средней интенсивности, написала «Политика сегодня».