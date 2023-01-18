Здоровье 18 января 2023, 22:42 Тренер Нагулин рассказал, как начать закаливаться Тренер Нагулин посоветовал постепенно подходить к закаливанию

Читать 360tv в

Закаливание является очень полезным. Оно помогает укрепить иммунитет, а также поднимает настроение. Мастер спорта по самбо, фитнес-тренер, старший тренер спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Дмитрий Нагулин рассказал, как безопасно подойти к этой процедуре. Об этом сообщило РИАМО.

Специалист пояснил, что начинать закаливание стоит постепенно. Сначала необходимо обтираться холодным влажным полотенцем. Данный метод является наиболее безопасным для здоровья.

Реклама

После привыкания стоит переходить к обливанию. Температура воды на первых этапах не должна превышать 20-22 градусов.

Реклама

«Мы часто без каких-либо проблем для здоровья купаемся в открытых водоемах именно в такой воде. Но все индивидуально, поэтому нужно в первую очередь ориентироваться на собственные ощущения», — подчеркнул Нагулин.