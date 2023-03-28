Здоровье 28 марта 2023, 16:48 Тренер Надежда Трескова дала советы по сохранению осанки при сидячем образе жизни Unsplash

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Сутулость — это не только некрасиво, но и вредно для здоровья, потому что при ней нарушается дыхание и деформируются внутренние органы. Об этом РИА ФАН рассказала тренер по естественному омоложению, инструктор программ «Осанка + терапия движением», «Стретчинг и здоровая спина» Надежда Трескова.

По ее словам, поддерживать осанку крайне важно, потому что в противном случае со временем исправить сутулость будет все сложнее. Чем раньше взяться за решение проблемы, тем лучше.

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«Исправить ситуацию с сутулостью можно несколькими способами, например, опробовать: ортопедические средства, к которым относят индивидуальные стельки; массаж и физиотерапию; лечебную физкультуру, которая способствует укреплению мышц», — посоветовала Надежда Трескова.

Она также рекомендовала делать упражнения для осанки. А при сидячей работе — прерываться и заниматься разминкой, делая акцент на плечах и спине. Но следить за осанкой нужно все время, контролировать себя и не сутулиться.

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