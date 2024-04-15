Здоровье 15 апреля 2024, 14:03 Тренер Морозов посоветовал отказаться от вечерних пробежек из-за нагрузки на нервную систему

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Тренер Москомспорта Роман Морозов рассказал, как выбрать идеальное время для пробежек. Утром физическая активность поможет зарядиться энергией, передала «Вечерняя Москва».

А вот по вечерам лучше отказаться от этих занятий, так как они перегружают нервную систему, добавил специалист. По его словам, отличный вариант — пробежка в 15 часов. К тому моменту организм успеет подготовиться.

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Морозов также посоветовал не забывать про разминку. Достаточно будет пятиминутной зарядки, добавил News.ru.