Здоровье 13 июля 2023, 14:25 Тренер Лысенко заявил, что похудеть можно и на сале, есть есть его днем

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Боец, мастер спорта по боксу и тренер Вячеслав Лысенко в разговоре с изданием Life рассказал, что похудеть можно, даже если есть сало, главное — это время потребления пищи.

Тренер также указал на необходимость соблюдения водного баланса. После того, как наш организм получает 500 миллилитров жидкости, скорость метаболизма в последующие полчаса повышается на 30%.

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Мастер спорта посоветовал отказаться от слишком соленой, сладкой и острой пищи на несколько дней. Нужно позволять себе есть фрукты, протеиновые батончики и любимые другие лакомства в первой половине дня, добавил Лысенко.