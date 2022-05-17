Тренер Калинин рассказал, как можно превратить бег в привычку

Учитель физической культуры, руководитель спортивного проекта «Отряд красных панам» Никита Калинин рассказал россиянам, с чего начинать ежедневные пробежки и как занятия спортом можно обернуть в привычку. Об этом написал сайт РИАМО.

По словам специалиста, сперва можно начать с обычных прогулок, которые помогут выработать так называемую привычку. Также можно найти единомышленника или бегать под любимую музыку.

Кроме того, Калинин отметил важность самочувствия и правильный расчет нагрузки при любых занятиях спортом.

«Примерно шесть лет назад я лежал в больнице с пневмонией, мне кололи антибиотики, ставили капельницу и так далее. Когда выписывался, я подошел к главврачу и спросил, когда можно начать тренироваться. Она мне сказала, что хоть с завтрашнего дня, но при этом надо рассчитывать нагрузку и не рвать себе жилы. Я начал с быстрого шага, и я начал чувствовать, как все антибиотики, препараты выходят с потом. С каждым разом, выходя на улицу, я чувствовал себя все лучше и лучше», — рассказал он.

Для некоторых людей занятия бегом могут стать поводом побыть наедине с собой и своими мыслями. Все это также может стать отличной мотивацией для начала пробежек.

«Главное, чтобы было желание. Можно начать бегать и в джинсах, но если есть желание начать двигаться, то ты начнешь в любой экипировке. Уже потом, конечно, когда ты покупаешь новые кроссовки, то тебе уже хочется в два-три раза больше начать бегать. Их же хочется выгулять», — резюмировал тренер.